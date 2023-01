Menterschwaige geht weiter – doch eine wichtige Frage ist noch offen

2024 soll der Biergarten wieder eröffnen. Welches Bier dort ausgeschenkt wird, ist noch unklar.

Harlaching - Die Baugenehmigung ist da, es kann losgehen. Die Lokalbaukommission hat Grünes Licht gegeben für den Umbau der Menterschwaige.

Erste Baupläne von Denkmalschutzbehörde abgelehnt

Der letzte Pächter des Biergartens war Christian Schottenhamel. Der wollte den Biergarten und die dazugehörige Gaststätte eigentlich zusammen mit dem Investor Qcoon Real Estate sanieren. Nachdem die ersten Baupläne 2021 von der Denkmalschutzbehörde abgelehnt wurden, gab es ein langes Hin und Her und schließlich stieg Schottenhamel aus dem Projekt aus.

"Wir rekonstruieren den so beliebten historischen Biergarten"

Damit liegt die Zukunft des Anwesens in den Händen von Qcoon. Der Vertrag mit einer neuen Brauerei steht vor der Unterzeichnung, mehr möchte man nicht verraten.

Aber Projektleiter Bastian Große-Halbuer verspricht, dass alles so bleibt, wie es ist: "Wir rekonstruieren die bei den Gästen so beliebte Charakteristik des historischen Biergartens und stellen das historische Baumraster mit großen, schattenspendenden Laubbäumen wieder her."