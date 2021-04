Mehrere Hektar in Flammen: Karfreitags-Waldbrand in der Fröttmaniger Heide

Die Feuerwehr musste an Karfreitag mehrere Hektar brennenden Wald in der Fröttmaninger Heide löschen. Erinnerungen an eine unheimliche Serie werden wach.

04. April 2021 - 14:35 Uhr | ls

Thomas Gaulke 11 In der Fröttmaninger Heide brannten rund vier Hektar Wald... Thomas Gaulke 11 ... mehrere Feuerwehren waren im Einsatz... Thomas Gaulke 11 ... um die Flammen zu löschen, mussten lange Schlauchleitungen gelegt werden. Thomas Gaulke 11 Vor allem Bodengräser des letzten Jahres brannten. Thomas Gaulke 11 Gut eine Stunde dauerten die Löscharbeiten. Thomas Gaulke 11 Auch Feuerpatschen kamen zum Einsatz. Thomas Gaulke 11 Die Glutnester wurden alle kontrolliert. Thomas Gaulke 11 Erinnerungen an eine Feuerserie der letzten Jahre wecken diese Bilder. Thomas Gaulke 11 Seit 2017 hatte ein Feuerteufel im Münchner Süden hunderte Hektar Wald angezündet. Thomas Gaulke 11 Der Täter ist bis heute nicht gefasst. Thomas Gaulke 11 Zur Brandursache in Garching ermittelt die Polizei.

Garching - Ein größerer Waldbrand in der Fröttmaninger Heide hat am Karfreitag die Feuerwehr beschäftigt. In einem Jungwald im nördlichen Bereich der Fröttmaninger Heide hatten sich die Flammen auf rund vier Hektar ausgebreitet - der Einsatzleiter forderte umgehend Verstärkung an. An Karfreitag: Waldbrand in der Fröttmaninger Heide Erschwert wurden die Arbeiten, weil nur eine Zufahrtstraße in das unwegsame Gelände führt und längere Schlauchleitungen verlegt werden mussten. Auch zahlreiche Feuerpatschen kamen zur Bekämpfung der Flammen zum Einsatz. Hauptsächlich brannte das trockene Gras des letzten Jahres. Rund eine Stunde brauchten die Einsatzkräfte aus aus Hochbrück, Garching, Ober- und Unterschleißheim, bis das Feuer soweit gelöscht war, dass sie sich auf die Beseitigung der zahlreichen kleineren Brandnester, etwa in Baumstümpfen, konzentrieren konnten. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Unbekannter Feuerteufel: Oster-Brände beschäftigen jahrelang die Polizei Der Brand weckt Erinnerungen an eine unheimliche Serie von Waldbränden in München, die mehrere Jahre lang immer rund um die Ostertage auftrat und immensen Schaden verursachte. Lesen Sie auch Waldbrände zu Ostern: Keine Spur zum Täter X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Meist allerdings im Süd-Osten der Stadt, etwa Trudering, Waldperlach oder Keferloh. Ein nach wie vor unbekannter Feuerteufel hatte dort seit 2017 in zahlreichen Waldstücken Feuer gelegt. Bis heute fehlt von dem Täter jede Spur.