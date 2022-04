Mann in Unterföhring spurlos verschwunden: Hamburger Polizei findet ihn

Großer Polizeieinsatz nach einer Vermisstenmeldung in Unterföhring. Die Beamten setzten unter anderem einen Hubschrauber und eine Drohne ein. Nun wurde der Mann in Hamburg gefunden.

Unterföhring - Geklärter Vermisstenfall nahe der Münchner Stadtgrenze: In Unterföhring ist am Dienstagabend ein 35-jähriger Mann verschwunden – die Suche der Polizei verlief bis Donnerstagmorgen ohne Erfolg.

In Unterföhring verschwunden, in Hamburg wieder aufgetaucht

Dann meldete sich die Hamburger Polizei beim Polizeipräsidium in München und erklärte, dass der Vermisste in der Hansestadt gefunden wurde. "Der 35-Jährige befand sich bei Antreffen augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde daher in Hamburg in eine entsprechende Klinik untergebracht", teilte die Münchner Polizei am Donnerstag mit.

Der 35-Jährige sowie ein Bekannter hatten sich am Dienstagabend an einem Sportplatz getroffen. Gegen 22.30 Uhr verabschiedeten sich die beiden und machten sich jeweils auf den Heimweg. Doch der 35-Jährige kam nicht an. Am nächsten Morgen meldete sich der Bekannte beim Notruf der Polizei. Er habe gerade von einer Angehörigen des 35-Jährigen erfahren, dass dieser nicht nach Hause gekommen sei.

In der Nähe des Sportplatzes fand eine Polizeistreife dann persönliche Gegenstände, die zweifellos dem Gesuchten zugeordnet werden können. Unter anderem fanden die Beamten auch das eingeschaltete Handy des Mannes.

Die Polizei startete daraufhin eine großangelegte Suche – unter anderem waren ein Polizeihubschrauber, eine Drohne sowie mehrere Polizeihunde im Einsatz. Die Suche der Polizei verlief erfolglos. Dank der Hamburger Polizei ist der Fall nun aber doch geklärt.