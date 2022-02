Landkreis Erding: Schwerverletzter bei Auffahrunfall auf der A94 - Fahrer eingeklemmt

Der 61-jährige Mann ist in seinem Kleintransporter eingeklemmt worden, der zuvor auf einen Lkw aufgefahren war. Die Autobahn 94 war in Richtung München für etwa zwei Stunden vollständig gesperrt.

Dorfen - Bei einem Unfall auf der Autobahn 94 in Richtung München ist am Donnerstagabend ein Autofahrer schwer verletzt worden.

A94 bei Dorfen: Kleintransporter fährt auf Lastwagen auf

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Auffahrunfall gegen 21.05 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Dorfen im Landkreis Erding: Ein 61-Jähriger war dabei mit seinem Kleintransporter auf der rechten Fahrspur unterwegs und übersah einen vor ihm fahrenden Lastwagen, der von einem 51-Jährigen gelenkt wurde.

Der 61-Jährige versuchte noch auszuweichen, fuhr jedoch aus bislang ungeklärter Ursache auf den Lkw auf, so dass sich der Kleintransporter unter dem Laster verkeilte. Beide Fahrzeuge kamen auf dem Pannenstreifen zum Stehen.

Der 61-jährige wurde in seinem Transporter eingeklemmt, konnte aber von den Einsatzkräften der Autobahnpolizeistation Mühldorf aus dem Unfallwagen befreit werden. Eine bereits anwesende Notärztin kümmerte sich anschließend um die Erstversorgung des Schwerverletzten.

Am Kleintransporter entstand ein Totalschaden in Höhe von knapp 9.000 Euro, am Lkw entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

An der Unfallstelle waren das Bayerische Rote Kreuz, die Freiwilligen Feuerwehren Mühldorf Land, Ampfing, Schwindegg, Obertaufkirchen, Heldenstein und Rattenkirchen sowie die Isentalautobahn Services GmbH im Einsatz.

Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Schwindegg großräumig umgeleitet, gegen 23.55 Uhr war die Fahrbahn für den Verkehr wieder frei.