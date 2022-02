Brunnthal: Autofahrer kracht in Tank-Lastwagen - tot

Am Donnerstag haben sich in Münchner Umland zwei tödliche Verkehrsunfälle ereignet. Bei einem der Unfälle kollidierte ein Autofahrer mit einem Tank-Lkw.

Brunnthal/Forstinning - Trümmerfeld auf der Staatsstraße: Am Donnerstagmittag kam es auf der St 2573 zwischen Sauerlach und Taufkirchen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Auf Höhe von Lanzenhaar krachte ein Auto frontal in einen entgegenkommenden Tank-Lkw, der mit rund 2.000 Litern Öl beladen war.

Durch den heftigen Aufprall kippte das Führerhaus des Lastwagens ab, das Auto wurde völlig zertrümmert. Der Pkw-Fahrer war sofort tot, der Fahrer des Lastwagens wurde verletzt, konnte jedoch von einem Zeugen aus der Kabine befreit werden. Die Staatsstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Forstinning: Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Am Abend ereignete sich dann der zweite tödliche Unfall – diesmal in Forstinning (Lkr. Erding). Ein Autofahrer war gegen 20 Uhr in Richtung Pastetten unterwegs, als er in einer langgezogenen Kurve von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

Das völlig zerstörte Autowrack in Forstinning. © Thomas Gaulke

Die Feuerwehren aus Pastetten und Forstinning konnten den Autofahrer aus dem völlig demolierten Fahrzeugwrack befreien. Doch trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle.