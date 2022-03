Landkreis Ebersberg: Transporter rammt Schulbus - vier Kinder verletzt

Ein Kleintransporter hat im Landkreis Ebersberg einen Schulbus mit 55 Kindern an Bord gerammt. Vier Kinder verletzten sich bei dem Unfall, weil die Scheiben zu Bruch gingen und Glassplitter durch den Bus flogen.

Grafing - Ein mit 55 Kindern im Alter zwischen acht und 14 Jahren besetzter Schulbus ist am Morgen in Grafing (Landkreis Ebersberg) mit einem Kleintransporter kollidiert. Es gab mehrere Verletzte, zwei Schüler kamen ins Krankenhaus.

Glassplitter ohne Ende: Kleinbus schrammt an Schulbus entlang

Nach Angaben der Polizei war ein 27-jähriger Mann aus dem Landkreis Ebersberg gegen 7.40 Uhr mit dem Kleintransporter auf der Glonner Straße in Richtung Glonn unterwegs, als ihm der Schulbus entgegenkam.

Als sich der Kleintransporter und der Schulbus auf dem geraden Streckenabschnitt etwa auf gleicher Höhe befanden, sei der Kleintransporter "aus Unachtsamkeit" zu weit nach links geraten, so dass der linke Außenspiegel nahezu an der gesamten Fahrerseite des Busses entlang schrammt. Sämtliche Seitenscheiben des Busses zerborsten, zahllose Glassplitter verteilten sich in und um den Bus.

Polizei: "Kinder waren teilweise sichtlich geschockt"

"Die Kinder in dem Bus haben sich aufgrund des klirrenden Lärmes und der umherfliegenden Glassplitter sehr erschrocken und waren teilweise sichtlich geschockt", teilt die Polizei mit.

Zahlreiche Kinder hatten Glassplitter in den Haaren und an oder in der Kleidung, einige von ihnen zogen sich leichte, zumeist nur oberflächliche Verletzungen zu.

Fahrer laut Zeugen nicht zu schnell unterwegs

Zwei Schüler wurden mit einer Schnittwunde am Ellenbogen bzw. einer Prellung am Oberarm von ihren Eltern zur näheren Untersuchung in die Kreisklink Ebersberg gebracht. Zwei weitere Kinder suchten mit ihren Eltern einen Arzt auf, weil sie eine Schnittwunde an der Lippe erlitten bzw. über Nackenschmerzen klagten. Der Rettungsdienst war im Einsatz, um die Kinder mit Blick auf mögliche Verletzungen zu untersuchen.

Der Unfallverursacher wurde durch einen Splitter im Auge leicht verletzt, benötigte aber keine weitere ärztliche Hilfe. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Wie ein späterer Test ergab, hatte der Mann keinen Alkohol getrunken und laut Zeugen auch die vorgeschriebene Geschwindigkeit eingehalten.

Der Sachschaden an dem Schulbus schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro, der Schaden am Kleintransporter dürfte bei rund 4.000 Euro liegen. Für den weiteren Transport der Schüler wurde ein Ersatzbus organisiert, die Straßenmeisterei säuberte die Fahrbahn.