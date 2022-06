Landkreis Ebersberg: Traktor überschlägt sich bei Unfall – 83-Jähriger stirbt

Nach einem Zusammenstoß mit einem VW Golf überschlägt sich der offene Traktor eines 83-Jährigen auf der B12. Der Mann gerät unter den Schlepper und erliegt seinen schweren Verletzungen.

Bei dem Verkehrsunfall auf der B12 in Höhe Birkach kam am Dienstag ein 83-jähriger Traktorfahrer ums Leben.

Hohenlinden - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 12 ist am Dienstag ein 83-jähriger Mann von seinem Traktor begraben und getötet worden.

Zusammenstoß auf der B12: VW Golf kollidiert mit Traktor

Wie die Polizei berichtet, war gegen 13 Uhr in Höhe von Birkach (Landkreis Ebersberg) ein 88-Jähriger mit seinem VW Golf in Richtung Hohenlinden unterwegs, als er in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem Schlepper zusammenstieß.

Der Fahrer des Traktors versuchte offenbar noch auszuweichen und überschlug sich dann mit seinem Schlepper. Der Landwirt stürzte aus dem offenen Gefährt und wurde von dem sich in eine angrenzende Wiese hin überschlagenden Traktor überrollt.

Unter Traktor begraben: 83-Jähriger verstirbt noch an der Unfallstelle

Der 83-Jährige verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch Feuerwehr und Rettungsdienst noch an der Unfallstelle. Der 88 Jahre alte Autofahrer kam mit einem Schock davon. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Ein Gutachter soll die genaue Unfallursache klären, die Ermittlungen dauern an.