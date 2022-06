Landkreis Erding: Autos in Flammen - drei Verletzte bei Unfall auf A94

Nach einem heftigen Zusammenstoß auf der A94 haben im Landkreis Erding zwei Fahrzeuge gebrannt. Der Hybrid-BMW fing Feuer, im Kleintransporter explodierten Gas- und Sauerstoffflaschen. Drei Menschen wurden verletzt, die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Nach dem Zusammenstoß fing der beschädigte Hybrid-BMW im Bereich der Akkus Feuer. Das Feuer griff auf den Kleintransporter über und setzte diesen in Vollbrand.

Schwindkirchen - Bei einem Unfall auf der Autobahn 94 sind am Montagnachmittag bei Schwindkirchen im Landkreis Erding zwei Fahrzeuge in Brand geraten. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Nach Angaben der Polizei war gegen 16 Uhr ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Mühldorf in einem Kleintransporter mit Anhänger auf der in Fahrtrichtung Passau unterwegs, als er kurz nach dem Parkplatz Fürthholz Süd aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei die Leitplanke touchierte.

BMW prallt ins Heck des kreuzenden Kleintransporters

Der Fahrer habe versucht, gegenzusteuern und sei über beide Fahrstreifen auf den linken gezogen und in die Betongleitwand gefahren, so die Polizei. Auf der linken Spur fuhr bereits ein Münchner mit seinem BMW-Hybridfahrzeug: Der 25-jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte in das Heck des kreuzenden Kleintransporters.

Hybrid-BMW fängt im Bereich des Akkus Feuer

Durch den Zusammenstoß wurde der BMW auf die Betongleitwand in der Mitte gehoben und schlitterte dort eingeklemmt zwischen dem Kleintransporter mit Anhänger und der Betongleitwand etwa 100 Meter weit.

Die Insassen befreiten sich aus den Fahrzeugen und brachten sich in Sicherheit. Nach kürzester Zeit fing der beschädigte Hybrid-BMW im Bereich der Akkus Feuer, und das Feuer griff auf den Kleintransporter über.

Feuer greift auf Kleintransporter über, Gasflaschen explodieren

Der stand schnell in Vollbrand, die im Laderaum befindlichen Gas- und Sauerstoffflaschen des Handwerksbetriebs - sie waren ordnungsgemäß gesichert - entzündeten sich und explodierten.

Durch die explodierenden Gasflaschen, die erheblichen Sichtbehinderungen durch Rauch und die Löscharbeiten musste die A94 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden.

Verletzte Insassen des BMW kommen ins Krankenhaus

Die anwesenden Feuerwehren löschten die brennenden Fahrzeuge ab und leiteten den Verkehr an den Anschlussstellen Dorfen (Fahrtrichtung Passau) und Heldenstein sowie Schwindegg (Fahrtrichtung München) ab.

Die Insassen des Kleintransporters blieben unverletzt. Die drei Insassen des BMW wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen mit dem Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.

Autobahn in Richtung München für dreieinhalb Stunden gesperrt

Da der Abtransport des immer noch qualmenden Hybridfahrzeuges nur mit einem Spezialfahrzeug möglich war, wurde die Flughafenfeuerwehr München alarmiert. Das kontaminierte Löschwasser musste als Sondermüll entsorgt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen und Fahrbahneinrichtungen wird auf rund 175.000 Euro geschätzt.

Die Autobahn in Fahrtrichtung München konnte nach etwa dreieinhalb Stunden wieder freigegeben werden. Die Sperrung in Fahrtrichtung Passau dauert auf Grund der Bergungs- und Sicherungsarbeiten noch an.