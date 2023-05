Landesgartenschau 2024 in Kirchheim: Söder übernimmt Schirmherrschaft

Grau und regnerisch war es, als Markus Söder (CSU) am Montag (15. Mai) in Kirchheim vorbeischaute. Hier startet in genau einem Jahr die Landesgartenschau. Bayerns Ministerpräsident übernimmt die Schirmherrschaft.

15. Mai 2023 - 20:00 Uhr | Gaby Mühlthaler

Schirmherr mit Hut: Markus Söder gestern in Kirchheim mit dem örtlichen Bürgermeister Maximilian Böltl. © Bayerische Staatskanzlei