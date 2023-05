Altkanzlerin Angela Merkel erhält bayerischen Verdienstorden

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will den Orden am 21. Juni in der Münchner Residenz an die Ex-Regierungschefin überreichen.

15. Mai 2023 - 18:47 Uhr | AZ/dpa

Angela Merkel erhalte die Ehrung für ihren Einsatz in einer Zeit, die von internationalen Krisen geprägt gewesen sei, erläuterte ein Sprecher der bayerischen Staatsregierung. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa