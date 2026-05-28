"Können jetzt nicht an eine große Party denken": TV-Auswanderin aus Bayern sagt Hochzeit ab

Christina Beier alias Crizi Stern ist von Freising nach Griechenland ausgewandert. Alle konnten ihr dabei im TV-Format "Goodbye Deutschland" zuschauen. Nun muss sie einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen: Ihre Traumhochzeit ist geplatzt. Bei der AZ hat sich die 38-Jährige gemeldet. Wie es ihr geht und wie es nun mit ihrer Verlobung weitergeht.

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Christina Beier alias Crizi Stern aus Freising hat in Griechenland ihre Wahlheimat gefunden.

Christina Beier alias Crizi Stern (38) aus Freising ist quirlig, lebensfroh und hat sich fernab ihrer Heimat Freising ein neues Leben aufgebaut. Santorini ist ihr Herzensort, Christos ihr Herzensmensch.

Ihre Auswanderung nach Griechenland ist im Vox-Format "Goodbye Deutschland" begleitet worden. Mit Höhen und Tiefen. Und gerade muss der Lady-Gaga-Fan ein sehr tiefes Tief durchmachen.

Sie wollte ihren Christos am 26. Mai 2026 auf der Insel Santorini heiraten, hatte schon sehr von ihrem Hochzeitskleid geschwärmt. Doch dann: Absage! Keine Hochzeit. Zumindest nicht jetzt.

Das ist der Grund für die geplatzte Hochzeit

Der AZ schreibt Beier am Mittwoch: "Christos und ich haben uns entschieden, die Hochzeit abzusagen – es gab einen Trauerfall in Christos’ Familie." Wer gestorben ist, behält sie für sich.

Christina Beier vor den Kameras von "Goodbye Deutschland". © privat

Der schönste Tag im Leben auf der einen Seite und ein trauriger Abschied von einer geliebten Person auf der anderen Seite, das passt für das Paar nicht zusammen. "Wir können jetzt nicht an eine große Party denken – wir sind einfach nur traurig."

Sie befänden sich aktuell aber noch auf Santorini, lässt sie wissen.

"Zeit, um alles zu verarbeiten"

Die TV-Auswanderin erklärt weiter: "In der griechisch-orthodoxen Kirche ist es zudem pietätlos, eine Hochzeit durchzuführen, nachdem ein geliebtes Familienmitglied vor so kurzer Zeit verstorben ist."

Crizi Stern mit ihrem Christos. © privat

Das Liebespaar brauche nun "Zeit, um das alles zu verarbeiten". Denn damit müssen sie auch vorerst vom perfekten Hochzeitstraum Abschied nehmen: "Wir haben uns sehr auf diesen Tag gefreut."

Die Hochzeit soll nachgeholt werden

Es sei gerade eine schwere Zeit. Aber an der Liebe zueinander hält Crizi Stern fest: "Wir wollen die Hochzeit nachholen."

Christina Beier in einem der Brautkleider, die sie probiert hat. Ihre finale Wahl hat sie bisher geheim gehalten. © TheSantoriniPhotographer

Vor fast zehn Jahren, 2017, war die Freisingerin das erste Mal nach Griechenland gereist. Aus Urlaub wurde Heimat. Zunächst wollte sie eine Bar eröffnen. Die Idee scheiterte, auch eine damalige Liebe.

Seit Mai 2022 ist sie mit Christos zusammen, sie arbeiten als Tourguides in Athen und Santorini (Santorini Angels Tours).