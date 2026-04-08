Christina Beier alias Crizi Stern aus Freising ist ausgewandert und hat sich dabei von TV-Kameras begleiten lassen. Nun das große Happy End: Sie heiratet auf der griechischen Insel Santorini. Wann die Feier steigt, welches Kleid sie tragen wird und wie sie rückblickend auf ihre Auswanderung blickt.

Christina Beier (38) könnte vor Freude platzen: Die Auswanderin aus Freising hat in Griechenland nach so manchem Umweg ihr großes Glück gefunden. Und mit ihrem Christos (33) eine noch größere Liebe. So mancher dürfte die quirlige Bayerin aus der TV-Show "Goodbye Deutschland" kennen, vielleicht auch unter ihrem selbst gewählten Namen Crizi Stern. Ihr Idol: Lady Gaga.

Die Freisingerin hat im Fernsehen über Jahre offen und ehrlich gezeigt, wie es ihr beim Auswandern ergeht. Von Oberbayern nach Griechenland. Wie der Traum einer Bar-Eröffnung scheitert und ihre erste Griechenland-Liebe gleich mit.

Doch jetzt stehen bei Christina Beier alle Zeichen auf Hochzeit: Am 26. Mai 2026 werden sie und ihr Christos sich das Ja-Wort geben. Auf ihrer persönlichen Glücksinsel Santorini. Klar, auch die TV-Kameras werden mitlaufen.

Christina Beier alias Crizi Stern mag extravagante Kleidung wie Lady Gaga. Hier posiert sie in ihrer Wahlheimat Santorini. © The Santorini Photographer

Aber zurück auf Anfang. Vor fast zehn Jahren, 2017, packt sie das erste Mal den Rucksack und bricht allein nach Griechenland auf. Insel-Hopping, also von Eiland zu Eiland. "Ich habe damals schon gemerkt, wie magisch Santorini ist." Der schwarze Lava-Sandstrand, die Menschen, die ikonischen weißen Häuser mit blauen Dächern. Im Jahr drauf fährt sie gleich wieder nach Santorini. Amor schlägt zu, die Bayerin verliebt sich Hals über Kopf.

"Mit dem Mann von damals hat es nicht geklappt"

Bevor sie Deutschland verlässt, macht sie sich selbstständig, lässt sich zum Lifecoach ausbilden. Dann wird es ernst: "Ich bin im Mai 2021 nach Santorini ausgewandert." Mitten in der Corona-Zeit.

Allerdings nimmt ihr Neustart in der Ferne ein paar Umwege, wie auch "Goodbye Deutschland" dokumentiert. "Mit dem Mann von damals hat es nicht geklappt." Ursprünglich wollte sie mit ihm eine Bar eröffnen. "Aber das war zum Scheitern verurteilt, es war eine Ruine." Sie hätten sehr viel Geld für eine Renovierung investieren müssen, "der Traum ist geplatzt und damit auch die Beziehung". Es folgt eine weitere Liebe, ebenfalls mit Ende.

Weiße Häuser, blaue Dächer: Christina Beier in rotem Kleid vor der klassischen Santorini-Kulisse. © The Santorini Photographer

All das können die Zuschauer über die Jahre im Fernsehen mitverfolgen. Warum? "Ich wollte, dass jeder an meiner Geschichte teilhat. Denn ich bin bis heute felsenfest davon überzeugt, dass es sich lohnt, für seine Träume loszugehen. Ich möchte jeden ermutigen, auf seine eigene Stimme, auf sein Herz zu hören und das zu machen, was einen erfüllt." Bei ihr ist das der Wunsch, nach Griechenland auszuwandern.

Sachen packen und heimgehen? Das kommt bisher nicht infrage

Trotz der Rückschläge: Hat sie nie daran gedacht, zurück nach Freising zu gehen? Heim in den sicheren Hafen? "Ja und nein. Aber es hätte sich nicht richtig angefühlt, auch wenn der Schmerz supergroß war. Trotz aller Niederlagen war nicht die Zeit gekommen, dass ich meine Sachen packe und zurückgehe." Ihre innere Stimme habe ihr gesagt: "Du musst bleiben. Es wird einen Weg geben, du wirst es hinbekommen."

Ihr großes Glück: Christos. Zusammen haben sie auch eine Straßenkatze adoptiert. Bald geht es für das Paar vor den Traualtar. © privat

Im Mai 2021 tritt Christos in ihr Leben, zunächst nur als flüchtige Begegnung. Sie nennt ihn heute ihren "Seelenverwandten". Beim ersten Aufeinandertreffen sind beide noch in einer Beziehung. Als die Zeit reif ist, finden sie wieder zueinander. Seit Mai 2022 ist das Paar unzertrennlich, arbeitet auch beruflich als Tourguides in Athen und Santorini zusammen (Santorini Angels Tours). Nach genau 147 Tagen macht er ihr einen Antrag. Ihre Antwort ist klar. "Er ist mein Zuhause."

Wie sich der Alltag in Griechenland von Bayern unterscheidet

Wie anders ist der Alltag in Griechenland im Vergleich zur Heimat? "Bevor ich ausgewandert bin, habe ich in Freising als Kellnerin in einem Café gearbeitet." Sie hat auch eine Ausbildung zur Köchin und Hotelfachfrau in München absolviert.

Als ich ausgewandert bin, bin ich schnell auf den Boden der Tatsachen geknallt. Das normale Leben ist fernab von dem des Urlaubs

Jetzt haben ihr Verlobter und sie ihren Lebensmittelpunkt in Athen, teils leben sie auf Santorini. Sie bieten maßgeschneiderte Touren für Reisende an, auch im Luxussektor. "Ich verbringe viel Zeit in der Natur, kann hier Menschen glücklich machen und erlebe selbst sehr viel. Ich liebe Santorini über alles. Wenn man hier den Sonnenuntergang sieht, weiß man sofort wieder, wie schön das Leben sein kann."

"Wir liegen nicht mit Cocktail am Strand"

An einer Urlaubs-Destination zu leben, ist aber nicht gleich Urlaub auf Lebenszeit: "Es ist ein Unterschied, ob man in Athen oder Santorini Urlaub macht oder ob man dort wohnt." Papierkram, Organisation, der Verkehr in Athen. "Es ist nicht so, dass wir nur mit dem Cocktail am Strand liegen. Manchmal ist es purer Stress, aber es zahlt sich am Ende aus. Wir haben schon volle Tage, manchmal arbeiten wir bis zu 16 Stunden am Tag."

Die Sonnenuntergänge findet die Freisingern in ihrer neuen Heimat besonders beeindruckend. Und sie sind kostenlos, selbst im teuren Santorini. © privat

Wenn sie alles erledigt haben, fahren sie auch mal ans Meer. "Aber man muss schon diszipliniert sein", sagt sie über den Neustart in einem fremden Land. Was ihr noch auffällt: "Die Uhren ticken hier im Alltag deutlich langsamer: sei es bei den Behörden oder an der Supermarkt-Kasse."

Auswanderungs-Pläne: Diese Tipps gibt sie anderen

Was hätte sie gern vor der Auswanderung gewusst? "Damals hatte ich eine rosarote Brille auf und hatte all die Erinnerungen als Touristin im Kopf." Aber: "Als ich ausgewandert bin, bin ich schnell auf den Boden der Tatsachen geknallt. Das normale Leben ist fernab von dem des Urlaubs."

Deswegen sagt sie: "Ich rate jedem, vor einer Auswanderung längere Zeit, zum Beispiel vier Wochen, an seinem Herzensort zu leben." Wie läuft der Alltag dort? Wie ist die Kultur, wie sind die Gepflogenheiten? Sie bleibt zwar dabei, dass Auswandern die "beste Entscheidung" ihres Lebens war, aber es ist eben "nicht wie aus dem Reisekatalog". "Es wird ganz anders sein."

Was Crizi Stern über die Hochzeit verrät

Für Christina Beier wird ihre Auswanderung nun mit der Traum-Hochzeit gekrönt. Rund 80 Gäste werden kommen ("schnuckelig für eine griechische Hochzeit"), sie feiern in dem Restaurant, in dem sie sich kennengelernt haben. "Ich habe ein Brautkleid, das phänomenal aussieht. Ich hoffe, dass Christos in Ohnmacht fällt." Dann korrigiert sie mit einem Lachen, denn das wäre für den Bräutigam am wichtigsten Tag des Lebens doch eher ungünstig: "Dass er vor Freude in Tränen ausbricht."

Ihr Brautkleid hält Christina Beier vorerst geheim. Aber sie hat diverse Kleider probiert. © The Santorini Photographer

Allzu viel darf sie wegen Vertragsverpflichtungen vorab nicht verraten, nur so viel über das Brautkleid: "Es geht nicht in Richtung Lady Gaga. Es ist ein Kleid, mit dem niemand gerechnet hat, aber es ist traumhaft schön und repräsentiert meine Persönlichkeit." Im Detail wird die Hochzeit später bei "Goodbye Deutschland" zu sehen sein. Der Sendetermin ist noch nicht bekannt.

Christina Beier und ihr Christos haben sich den 26. Mai 2026 als Hochzeitstermin ausgesucht. © privat

Bei all dem Glück gibt es manchmal auch ein bisserl Heimweh. "Ich merke, dass ich meine Wurzeln oft stark vermisse. Ich vermisse es zum Beispiel, Deutsch zu sprechen, meine Eltern und Freunde natürlich – oder die deutsche Pünktlichkeit." Das heißt nicht, dass sie in den nächsten Jahren zurück nach Deutschland will. Sollte es irgendwann in ferner Zukunft soweit sein, steht ihr Bald-Ehemann dem nicht im Weg: Ihr Christos mag München, die Isar – und Obazda mit Brezn.

Ihre Tipps für die Santorini-Reise

Wer in ihrer Wahlheimat Santorini Urlaub machen möchte, dem empfiehlt sie, "ein bis zwei Wochen vor dem griechischen Ostern" (bei orthodoxen Kirchen meist etwas später als bei westlichen) zu buchen. Dann sei es schon warm, aber noch nicht direkt Saison. Auch Mitte, Ende September kann es günstiger ausfallen, die Hauptsaison ist zwischen Juni und August. "Dann ist es auf der Insel auch nicht mehr so überlaufen."

Die Insel Santorini ist sehr beliebt bei Urlaubern. Im August 2024 wurde ein Rekord von mehr als 15.500 Kreuzfahrt-Passagieren binnen eines Tages verzeichnet. © Rosemarie Vielreicher

Was trotz Luxus-Reiseziel auf jeden Fall nichts kostet: der Sonnenuntergang auf Santorini, von dem Beier sehr schwärmt. Zum Beispiel in Imerovigli. "Dort ist der Sonnenuntergang genauso schön wie in Oia, wo allerdings die Kreuzfahrtschiffe anlegen."