Kleines Theater Haar: Zweiter Einbruch in zwei Wochen

Der oder die Täter schlugen ein Fenster ein und durchwühlten Schubladen - an gezielten Stellen. Vor zwei Wochen musste die Polizei schon einmal zum Kleinen Theater Haar ausrücken.

Haar - Der oder die Täter nutzten das lange Wochenende: Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagfrüh wurde ins kleine Theater Haar eingebrochen - es ist bereits der zweite Vorfall innerhalb von zwei Wochen. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

"Es ist einfach nur nervig", sagt Intendant Matthias Riedel-Rüppel der AZ am Telefon. "Vor zwei Wochen wurde eingebrochen und alle Schlösser mit Sekundenkleber verschmiert und beschädigt und nun das ." Den Schaden schätzt er auf knapp 4.000 Euro. Viel Geld, gerade in Zeiten von Corona.

Zweiter Einbruch innerhalb von zwei Wochen

Der oder die Täter müssen sich im Haus auskennen, vermutet Riedel-Rüppel. "Sie haben bei mir im Büro an ganz bestimmten Stellen gesucht", erklärt er. Einen Tresor rissen sie aus der Wand und nahmen ihm mit. Auch Alkohol aus dem Café ließen sie mitgehen.

Der Einbruch hinterließ Schäden am Gebäude. © privat

Das Haus steht unter Denkmalschutz, hat dementsprechend noch alte Fenster. Eines davon schlugen der oder die Täter ein, die Bürotür wurde samt Türstock aus den Angeln gestemmt. "Wir haben wenig Hoffnung, dass der oder die Täter gefunden werden", so Riedel-Rüppel. "Wir hatten in den sieben Jahren, in denen ich nun am Haus bin, keinerlei Vorfälle. Und nun zwei Einbrüche innerhalb von zwei Wochen."

Die Bürotür wurde samt Türstock aufgehebelt. © privat

Die Spurenlage sei dünn, sagt auch die Polizei. Fingerabdrücke oder ähnliches wurden bislang wohl nicht gefunden.

Das Kommissariat 52 hat die Ermittlungen übernommen, die Beamten gehen davon aus, dass die Sekundenkleber-Tat und der aktuelle Einbruch zusammen hängen. Die Ermittler hoffen nun auch auf Zeugenhinweise.

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Casinostraße, Leibstraße, Vockestraße und Apfelwiese (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.