Verfolgungsjagd samt Warnschuss: Polizei nimmt Einbrecher fest

Die beiden Männer hatten zuvor versucht, in eine Wohnung in Freimann einzubrechen. Bei der Verfolgung der Einbrecher wird ein Polizist verletzt - und ein zweiter schießt in die Luft.

02. November 2021 - 12:17 Uhr | AZ

Nachdem ein Warnschuss abgegeben wurden, ließ sich der Einbrecher festnehmen. © imago

Freimann - Ein 68-Jähriger hatte am Samstagabend die Polizei gerufen, und mitgeteilt, dass gerade bei ihm eingebrochen wird. Sofort machten sich mehrere Streifen auf den Weg in die Heidemannstraße. Als die Beamten am Haus ankamen und die Einbrecher sie sahen, flüchteten sie. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf und konnten einen der beiden Täter (33) festnehmen. Allerdings leistete der 33-Jährige laut Polizei "erheblichen Widerstand". Er und ein Beamter wurden verletzt. Einbrecher nach Warnschuss festgenommen Der Komplize des 33-Jährigen flüchtete weiter auf die Straße. Ihn verfolgten zwei weitere Beamte. Als diese den Einbrecher aufforderten, stehen zu bleiben, reagierte der Mann nicht. Als die Polizisten ihn schließlich eingeholt hatten, zog er augenscheinlich einen spitzen Gegenstand aus seiner Kleidung. Ein Beamter gab daraufhin einen Warnschuss in die Luft ab. Daraufhin ließ sich auch der zweite Einbrecher (24) widerstandslos festnehmen. Beide Männer wurden durchsucht. Sie hatten mutmaßlich gestohlenes Bargeld dabei und Tatwerkzeug. Gegen beide Männer erging Haftbefehl, sie sitzen in U-Haft. Das Kommissariat 51 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen