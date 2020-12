Kirche in Dorfen: Zwei Brände in nur 20 Stunden

Treibt ein Feuerteufel in Dorfen sein Unwesen? Innerhalb von nur einem Tag hat es zwei mal an der Kirche St. Veit gebrannt.

Dorfen - Gleich zwei Mal innerhalb von nur einem Tag hat es an der Kirche St. Veit am Unteren Marktplatz in Dorfen (Lkr. Erding) gebrannt. Der erste Notruf ereignete sich am frühen Dienstagmorgen, gegen 4 Uhr. Ein Kraftfahrer, der am Marktplatz Gemüse anliefern wollte, bemerkte Brandgeruch und Feuerschein am Baugerüst, das gerade an der Kirche steht. Daraufhin alarmierte er Polizei und Feuerwehr.

Die Ursache für die beiden Brände ist noch unklar. © fib/Eß

Kirche St. Veit: Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

Schnell war ein Großaufgebot mit rund 100 Feuerwehrleuten vor Ort, die ein Übergreifen der Flammen vom Gerüst auf die Kirche selbst verhindern konnten. Am gleichen Tag, um kurz vor Mitternacht, brannte es wieder am Unteren Marktplatz. Ebenfalls an der Kirche und erneut an der Abdeckung des Baugerüsts. Ein Anwohner entdeckte das Feuer gegen 23.30 und alarmierte über den Notruf die Einsatzkräfte.

Auch hier konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen aufs Kirchengebäude verhindern. Die Feuerwehr beziffert den entstandenen Sachschaden mit rund 1.000 Euro. An der Kirche entstand kein Brandschaden, auch Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Bei den Bränden wurde niemand verletzt. © fib/Eß

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Ursache für die Brände ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Erding bittet um Zeugenhinweise (Tel. 08122-968-0). Aufgrund des kurzen Abstands zwischen den beiden Bränden kann auch eine vorsätzliche Tat nicht ausgeschlossen werden.