Kein Schnäppchen: Jérôme Boateng verkauft seine Villa in Grünwald

2016 war der Ex-Bayern-Spieler in die Villa im Bauhaus-Stil in Grünwald eingezogen, jetzt bietet er seine Luxus-Immobilie über ein Maklerbüro zum Verkauf an.

16. April 2022 - 16:54 Uhr | AZ

Jérôme Boateng verkauft seine Villa an der Habermannstraße in Grünwald. © Daniel von Loeper