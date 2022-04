Kein Führerschein: Angetrunkener Porsche-Fahrer zwei Mal hintereinander erwischt

Das Ergebnis der Blutentnahme steht noch aus: Etwas mehr als eine Stunde, nachdem er von der Polizei Haar überprüft worden war, geriet der 54-Jährige in Vaterstetten in eine Kontrolle der PI Poing.

Vaterstetten - Den Porsche-Fahrer erwarten zwei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Führerschein, und wegen eines Alkoholdeliktes kommt unter Umständen auch noch einiges auf den 54-Jährigen zu.

Ohne Führerschein und mit "deutlichem Alkoholgeruch" unterwegs

Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr in der Waldstraße in Vaterstetten (Landkreis Ebersberg) in eine Verkehrskontrolle geraten.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der 54-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. "Zudem war deutlicher Alkoholgeruch durch die eingesetzte Streifenbesatzung wahrnehmbar", so die Polizei.

Ergebnis der Blutentnahme steht noch aus

Da der Vaterstettener einem Alkoholatemtest nicht zustimmte, ging es zur Blutentnahme auf die Polizeiinspektion Poing. Nachdem alles erledigt und der Mann schon auf dem Weg nach Hause war, stellte sich heraus, dass der Porsche-Fahrer bereits gegen 18.30 Uhr ebenfalls in Vaterstetten von Beamten der Polizeiinspektion Haar kontrolliert worden war.

Dabei lag das Ergebnis des Atemalkoholtests im Bereich des Erlaubten, für den anderen Fall muss das Ergebnis der Blutentnahme abgewartet werden.