Gauting: Seniorin wird Opfer des "Enkeltricks" - 25.000 Euro Schaden

In Gauting haben Betrüger einer Seniorin am Telefon erzählt, ihre Tochter müsse in Haft - außer sie zahle stattdessen eine Kaution.

31. März 2022 - 16:24 Uhr | AZ

Eine 85-Jährige wollte eigentlich ihrer Tochter helfen. Doch am Telefon waren Betrüger. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa