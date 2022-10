Kampf gegen Windrad: Don Quijote in Dachau

Die Politik-Redakteurin Hedi Geyer über das Verfahren Fledermaus vs. Windrad.

Don Quijote hat gegen Windmühlen gekämpft, das Landratsamt Dachau kämpft gegen ein Windrad. Man will der Behörde nun keinen Wahn unterstellen – aber sie schießt mit ihrem Eifer deutlich übers Ziel hinaus.

Solche Diskussionen müssen nicht sein

Bei allem Verständnis für die Natur und deren Schutzbedürfnis: Es kann wahrlich nicht sein, dass man sich in Deutschland auf Verwaltungsebene immer wieder in solchen Fragen verheddert und grüne Energie verhindert. Wie passt das zur Debatte um den Weiterbetrieb von Atommeilern und Kohlekraftwerken oder dem Appell der Politik, Energie an allen Ecken und Enden zu sparen?

Dass viele Stellen bei Großprojekten in Deutschland gehört werden, ist ein wichtiger Teil unserer Demokratie. Nur sollten diese mit Augenmaß agieren.