Jugendlicher in Wolfratshausen niedergestochen - Großeinsatz der Polizei

In Wolfratshausen wird ein Jugendlicher von einem Mann mit einer Stichwaffe attackiert und schwer verletzt. Die Polizei sucht nach dem unbekannten Täter.

In Wolfratshausen findet ein Großeinsatz der Polizei statt. (Symbolbild)

Wolfratshausen - In Wolfratshausen wurde am frühen Mittwochnachmittag ein Jugendlicher von einem unbekannten Täter niedergestochen und dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht mit einer Großfahndung nach dem Unbekannten.

Jugendlicher an Weiher attackiert und schwer verletzt

Wie Polizei und BR24 berichten, gingen am Mittag kurz nach 13 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizeileitstelle ein, die davon berichteten, dass an einem Weiher in Wolfratshausen ein Jugendlicher von einem Mann angegriffen und schwer verletzt wurde. Nach der Attacke soll der Täter sofort zu Fuß die Flucht ergriffen haben.

Bei dem Angriff erlitt der Jugendliche Stichverletzungen und wurde nach Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Wie die Polizei berichtet, wurde der Jugendliche nach derzeitigem Stand nicht lebensgefährlich verletzt.

Polizei sucht weiterhin nach dem Täter

Die Polizei leitete sofortige Fahndungsmaßnahmen mit uniformierten und zivilen Polizeibeamten ein, die auch noch am Abend andauerten. Auch ein Hubschrauber soll im Einsatz sein. Von einer Gefahr für die Bevölkerung geht die Polizei nicht aus.

Die Kriminalpolizei in Weilheim hat die Ermittlungen übernommen. Warum es zu der Tat kam, ist derzeit noch nicht bekannt.