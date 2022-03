Hohenkammer: 23-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß

Ein riskanter Überholversuch eines 61-Jährigen hat im Landkreis Freising zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B13 geführt.

Hohenkammer - Am Mittwochmorgen ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge ein 23-Jähriger ums Leben gekommen.

Überholversuch führt zu Frontalzusammenstoß

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg/Donau gegen 6.00 Uhr auf die B13 von Pfaffenhofen an der Ilm nach München. Auf einem unübersichtlichen Straßenabschnitt zwischen Niernsdorf und Hohenkammer setzte er schließlich zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an.

Zum etwa gleichen Zeitpunkt befuhr ein 23-jähriger Pfaffenhofener die B13 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der 61-jährige Hyundai-Fahrer konnte an der Kuppe der Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig einscheren und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Passat des 23-Jährigen.

Unfallopfer stirbt noch am Unfallort

Dieser musste in der Folge durch die Feuerwehr aus seinem stark beschädigten und deformierten Fahrzeug geborgen werden. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Unfallverursacher hingegen wurde nur leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete inzwischen die Sicherstellung der Unfallfahrzeuge an und gab ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag. Die Bundesstraße war zwischen Reichertshausen und Hohenkammer für mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr, insbesondere in Fahrtrichtung München, wurde weitläufig umgeleitet.