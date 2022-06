Hier können Sie Blumen oder Gemüse anbauen - ohne Pachtgebühren

Die Landesgartenschau such Hobbygärtner, die Lust haben, sich um einen Konzeptgarten zu kümmern. So kommen Sie an eine Parzelle.

16. Juni 2022 - 18:45 Uhr | Gaby Mühlthaler

Sechs Quadratmeter können bepflanzt werden. © Hinrichs

München - "Mitmachen erwünscht", heißt es bei der Gemeinde Kirchheim, der Landesgartenschau Kirchheim 2024 (LGS) und bei deren Freundeskreis. Gesucht werden Privatpersonen und Vereine, die sich für Anlage und Pflege eines privaten Konzeptgartens bewerben möchten. Kostenlose Konzeptgärten Der wird für die Zeit vom 1. April 2023 bis 31. Oktober 2024 kostenlos vergeben. Das heißt, man kann schon ein Jahr vor Eröffnung der Gartenschau mit dem Gärtnern beginnen. 42 Parzellen mit zwei mal drei Metern, also sechs Quadratmetern, warten auf kreative Hobbygärtner. Maximal kann man sich für zwei Parzellen bewerben. Es sollen Nutzgärten für Selbstversorger oder reine Blühgärten entstehen. Wichtig ist, dass ein bestimmter Nutzen des neuen Gartens erkennbar wird, er soll keine reine Erholungsfläche werden. Obst, Gemüse und Nahrung für Insekten Möglicher Nutzen ist der Anbau von Obst und Gemüse für Selbstversorger. Auch bunte Blütenmeere auf den Parzellen sind erwünscht. Wer möchte, kann seinen Garten besonders naturnah anlegen, sodass Insekten und anderes Getier dort Nahrung oder Quartier findet, was den Artenschutz fördert. Ein Staudengarten. © LGS2024 Das ist rund um die Bürgergärten geplant Das bietet die Landesgartenschau den Gärtnern: Anfang 2023 werden die Parzellen der Bürgergärten angelegt und ein Gerätehaus für die Gartengeräte errichtet. Am Eingang zu den Bürgergärten ist eine Brunnenstele geplant. Dort stehen Bollerwagen bereit, mit denen die vollen Gießkannen leicht zu den Parzellen gebracht werden können. Ebenfalls am Eingang der Bürgergärten wird eine Gartenbank für Ruhepausen oder den Ratsch mit anderen Gärtnern aufgestellt. Auch eine Kompost-Stelle für Grünabfälle wird errichtet. Anfang 2024 erhalten dann alle Bürger und Vereine, die eine Parzelle bewirtschaften, Landesgartenschau-Mitarbeiter-Ausweise. Pro Garten gibt es maximal zwei. Damit entfällt der Eintrittspreis für die Landesgartenschau. Die Spielregeln Die Bürgergärten müssen ohne chemische Substanzen bewirtschaftet werden, torfhaltige Erden sind ebenfalls verboten. Außer Schutz- und Rankhilfen sowie Früh- und Hochbeeten dürfen keine festen Einbauten errichtet werden. Die Pflanzen sollten nicht höher als zwei Meter werden. Nach der Gartenschau wird deren Freundeskreis über die Verlängerung der Nutzungserlaubnis oder Neuvergabe der Parzellen entscheiden. Lesen Sie auch München ist unter den Top 20 der nachhaltigsten Metropolen weltweit X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch Landesgartenschau Kirchheim: Wollen Sie Pate für einen Baum werden? X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen So kann man sich bewerben Wer sich bewerben möchte, soll eine Skizze seines Konzepts einreichen und erklären, wie er die Pflege seines Gartens sicherstellen will. Per Post an Kirchheim 2024 GmbH, Henschelring 2a, 85551 Kirchheim oder per Mail an info@lgs2024.de Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2022. Noch Fragen? Einfach klicken auf , Nachfragen unter 90909-2024 oder per Mail info@lgs2024.de