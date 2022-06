Landesgartenschau Kirchheim: Wollen Sie Pate für einen Baum werden?

In Kirchheim geht das im Zuge der Landesgartenschau. So können Sie mitmachen.

So grün soll alles aussehen.

Kirchheim - Die Landesgartenschau Kirchheim 2024 rückt näher. Wie berichtet, hat die Gemeinde für ihre Bürgerbewerbung "Zusammen.Wachsen" den Zuschlag bekommen.

Viel schneller als ursprünglich geplant kann deshalb die Lücke zwischen den Ortsteilen Kirchheim, Hausen und Heimstetten - einst unabhängige Weiler, deren Geschichte bis in die Bajuwarenzeit zurückreicht - geschlossen werden.

Nach dem Konzept der Berliner Sinai Landschaftsarchitekten wird sich die klaffende Lücke zur lebenswerten, verbindenden Ortsmitte mausern.

Bäume können online ausgesucht werden

Nun werden Baum- und Bankpaten gesucht für 400 Bäume und 120 Bänke, die in den neuen, 101.000 Quadratmeter großen Ortspark kommen. Firmen, Vereine, Privatpersonen und andere können so ihre Verbundenheit zur neuen grünen Mitte Kirchheims bekunden, die am 15. Mai 2024 mit dem 145 Tage dauernden Eröffnungsfest und rund 2.000 Veranstaltungen eingeweiht wird.

Dank eines neu entwickelten Tools der SpaceNetAG können Bäume und Bänke online ausgesucht werden. Sie erhalten eine Plakette mit dem Namen des Spenders. Buchen kann man unter