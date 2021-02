Heizung zu warm: Münchner fährt nackt Auto

Bei einer Polizeikontrolle fällt der Mann im Adamskostüm aus. Die naheliegendste Lösung schien für den Mann nicht in Frage zu kommen.

Gauting - Die Polizei kontrollierte am Freitagabend kurz vor halb elf Uhr ein Auto in Gauting - aufgrund der nächtlichen Ausgangssperre wollten die Beamten wissen, warum der Fahrer noch unterwegs war. Im Fahrzeug saß ein 58-jähriger Münchner - und zwar splitterfasernackt.

Als Grund gab er an, dass es ihm wegen der Heizung im Auto zu warm gewesen sei. "Aus Sicht der kontrollierenden Polizeibeamten hätte er auch seine Heizung im Auto zurückdrehen können", schreibt die Polizei recht trocken-nüchtern dazu im Bericht.

Nackt Auto fahren ist erlaubt

Eine Strafe erwartet den Münchner aber wohl nicht. Nackt Autofahren ist erlaubt - solange es niemanden stört. Wenn man(n) also nackt in seinem Auto sitzt und niemanden belästigt, ist das in Ordnung. Sollten sich also aber Autofahrer oder Passanten daran stören, etwa wenn der nackte Autofahrer aus seinem Auto steigt, kann ein Bußgeld drohen.