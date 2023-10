Heftige Unfälle im Landkreis Dachau: Drei Schwerverletzte

Bei zwei Unfällen im Landkreis Dachau sind Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen und flogen drei Schwerverletzte in Krankenhäuser.

Markt Indersdorf - Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2050 im Landkreis Dachau sind am Montag zwei Menschen schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen worden.

Subaru-Fahrer kracht beim Überholen in Zugmaschine: Zwei Schwerverletzte

Wie die Polizei berichtet, war ein 25-Jähriger gegen 10.30 Uhr mit seinem Gespann bestehend aus landwirtschaftlicher Zugmaschine und Anhänger aus Markt Indersdorf kommend in Richtung Niederroth unterwegs. Dahinter in gleicher Richtung fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Subaru.

Unfall bei Markt Indersdorf: Subaru überschlägt sich

Auf Höhe der Abzweigung nach Frauenhofen bog der 25-Jährige den Angaben zufolge nach links ab. Zeitgleich setzte der 70-Jährige zum Überholen des Gespanns an und prallte frontal gegen die linke Seite des abbiegenden Traktors. Der Subaru überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Sowohl der Fahrer als auch seine 67-jährige Beifahrerin wurden in dem Subaru eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Beide erlitten jeweils schwere Verletzungen und kamen mit dem Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken. Die beiden Insassen des landwirtschaftlichen Gespanns blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro, die Fahrbahn war bis etwa 12 Uhr gesperrt.

Petershausen: 18-Jähriger fährt frontal gegen Baum

Am Dienstag verlor dann ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen die Kontrolle über sein Auto, krachte in einen Baum und wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert.

Der Mann fuhr in einem Dacia gegen 23 Uhr auf der Kreisstraße DAH 1 von Petershausen kommend in Richtung Jetzendorf, als er in einem Waldstück auf regennasser Fahrbahn aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, teilte die Polizei mit.

Der Fahranfänger kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 18-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr unter Einsatz technischen Geräts befreit werden.