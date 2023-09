Versuchter Einbruch ins Schlafzimmer: Mann erwischt Einbrecher beim Klettern

Verdächtige Geräusche haben den Wohnungsbesitzer alarmiert.

Oberschleißheim - Am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr ist bei der Polizei München ein Notruf wegen eines Einbrechers in Oberschleißheim eingegangen. Der Täter ist auf der Flucht.

Einbruch in Hochparterrewohnung in Oberschleißheim: Täter war zu laut

Der Einbrecher versuchte, in eine Hochparterrewohnung eines mehrstöckigen Hochhauses einzubrechen, indem er sich an der Fensterbank des Schlafzimmers hochzog. Er dabei aber offenbar so laut, dass der Wohnungsinhaber auf ihn aufmerksam wurde und in sein Schlafzimmer ging. Da hat er den Einbrecher beim Hochklettern gesehen – der machte sich aus dem Staub.

Polizei sucht nach dem Einbrecher und bittet um Hinweise

Der Mann alarmierte den Notruf der Polizei, die eine sofortige Fahndung einleitete. Die ergab laut Polizei bislang noch keine Hinweise auf den Täter, deshalb bittet die Polizei um Hilfe von möglichen Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 53 oder jeder anderen Dienststelle der Münchner Polizei zu melden (Tel. 089/2910-0).

Gesucht wird ein ca. 1,80 m großer Mann im Alter von ungefähr 30 Jahren, mit dunklen Haaren. Außerdem hat er einen 3-Tage-Bart und trug am Tatabend eine ärmellose dunkle Jacke und ein blaues T-Shirt.