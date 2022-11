Grünwald: Betrunken und mit gefälschtem Führerschein in der Luxus-Limousine erwischt

Der Maybach-Fahrer geht der Polizei bei einer Verkehrskontrolle ins Netz.

Mit einer Maybach-Luxuslimousine war am Donnerstag ein Mann betrunken und ohne Führerschein unterwegs. (Symbolbild)

Grünwald - Er war am Donnerstagnachmittag in seinem Maybach (Luxus-Limousinen von Daimler, Preis: 160.000 Euro aufwärts) unterwegs von Grünwald nach Oberhaching, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Bei der stellte sich heraus, dass da einiges nicht stimmt.

Im Luxus-Wagen: Betrunken und mit gefälschtem Führerschein

Zunächst gab der 32-jährige Niedersachse der Polizei einen gefälschten Führerschein zur Kontrolle. Einen gültigen Führerschein hatte er nicht dabei.

Die Polizisten haben dann noch vor Ort einen Atemalkoholtest gemacht. Resultat: "Deutlich alkoholisiert", wie die Polizei mitteilt. Die Polizei hat ihm außerdem noch Blut abgenommen. Sie ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.