Grüne zu Strafjustizzentrum: „Gehört in die öffentliche Hand, nicht in die Taschen von Anlegern“

Grüne im Landtag fordern Verkauf-Stopp des alten Strafjustizzentrums an der Nymphenburger Straße.

Die Landtags-Grünen halten die Pläne der Staatsregierung für einen großen Fehler.

In einem Dringlichkeitsantrag fordern sie heute im Plenum: „Die Staatsregierung muss den Verkauf des alten Strafjustizzentrums sofort stoppen!“.

In Zeiten explodierender Mieten soll ein zentrales Staatsgrundstück "verscherbelt" werden

Christian Hierneis, von den Grünen im Landtag, argumentiert: „Wer in Zeiten explodierender Mieten ein zentrales Staatsgrundstück an Investoren verscherbelt, hat den Ernst der Wohnungsnot nicht verstanden.“

Weiter mahnt der Landtagsabgeordnete: „Dieses Areal gehört in die öffentliche Hand – und in die Zukunft Münchens, nicht in die Taschen von Anlegern.“

Das große Strafjustizzentrum in der Nymphenburger Straße wird vom bayerischen Staat aufgegeben. Die Initiative AbbrechenAbbrechen möchte hier bezahlbaren Wohnraum schaffen. © Fritz Bielmeier

Die aktuelle Forderung: Die Regierung solle sämtliche Optionen prüfen, wie das Grundstück in staatlicher und kommunaler Hand verbleiben kann.

Die Grünen kämpfen dafür, dass an der Nymphenburger Straße bezahlbarer Wohnraum entsteht.