Großeinsatz in Erding: Frau und Hund aus Isarkanal gerettet

Frauchen und Hund landen im Wasser des Isarkanals und kommen nicht mehr heraus: Das ruft ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf den Plan.

Niederneuching - Weil eine Frau beim Gassigehen gemeinsam mit ihrem Hund im Isarkanal gelandet war, rückten am frühen Donnerstagmorgen neben der Erdinger Polizei auch ein Polizeihubschrauber, mehrere Freiwilligen Feuerwehren mit Wasserrettung und der Rettungsdienst aus.

Hilferufe am Isarkanal: Großaufgebot an Einsatzkräften unterwegs

Gegen 4.15 Uhr hatte Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei die Meldung erreicht, dass in der Moosinninger Straße in Niederneuching (Lkr. Erding) vom Isarkanal her Hilferufe zu hören seien. Daraufhin machte sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften auf den Weg, um die Situation zu überprüfen und gegebenenfalls helfend eingreifen zu können.

Aus Isarkanal gerettet: Frauchen leicht unterkühlt im Krankenhaus, Hund in Tierklinik

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass eine 55-jährige Frau aus dem Landkreis München beim Spaziergang mit ihrem Hund zusammen mit dem Vierbeiner in den nahegelegenen Isarkanal gestürzt war und nicht mehr aus dem Wasser herauskam.

"Die Frau und ihr Hund konnten glücklicherweise schnell von der Freiwilligen Feuerwehr Neuching lokalisiert und geborgen werden", teilte die Polizei weiter mit. Die 55-Jährige sei anschließend mit leichten Unterkühlungen ins Klinikum Erding gebracht worden, ihren Hund fuhr die Freiwillige Feuerwehr Moosinning in die Tierklinik nach Ismaning.