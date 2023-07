Radfahrer von Lastwagen überrollt: Rentner schwer verletzt

Der 78-jährige Mann verliert die Kontrolle über sein Rad und gerät damit unter den zunächst stehenden Lastwagen, der dann allerdings losfährt.

Feldmoching - Am Mittwochmorgen ist in München ein Fahrradfahrer gestürzt und unter einen Lastwagen geraten. Der 78-Jährige erlitt schwere Beinverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei berichtet.

Den Angaben zufolge war ein 62-Jähriger aus dem Landkreis Freyung-Grafenau gegen 9.20 Uhr mit seinem Lastwagen auf der Toni-Pfülf-Straße in nordöstlicher Richtung unterwegs.

Um in der engen Straße entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren zu lassen, sei er im Einmündungsbereich zur Max-Wönner-Straße mit seinem Sattelzug leicht nach rechts gesteuert und habe dort angehalten, so die Polizei.

Zur gleichen Zeit befuhr der 78-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad die Max-Wönner-Straße in nordwestliche Richtung und wollte nach rechts in die Toni-Pfülf-Straße abbiegen.

Dabei verlor der Mann aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Rad und geriet damit unter den zunächst stehenden Lastwagen. Der Lkw-Fahrer bemerkte den gestürzten Radfahrer allerdings nicht und fuhr los, als die Straße frei war. Dabei überrollte er die Beine des 78-Jährigen, der Rentner kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme musste die Toni-Pfülf-Straße für etwa eine Stunde gesperrt werden, die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.