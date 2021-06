Grasbrunn: Unterwäsche von "Sisi" für 3.800 Euro versteigert

Das dreiteilige Wäscheset stammt aus dem Besitz von Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837-1889), teilte das Auktionshaus Hermann Historica mit.

Grasbrunn - Die Unterwäsche von keiner Geringeren als Kaiserin "Sisi" ist am Dienstag für 3.800 Euro (plus Steuern) versteigert worden. Das teilte das Auktionshaus Hermann Historica in Grasbrunn im Landkreis München mit.

Weiterer Besitz von Kaiserin Elisabeth von Österreich unter dem Hammer

Das dreiteilige Wäscheset stammt aus der Zeit 1870/80 und besteht demnach aus einem ärmellosen Unterleibchen und einem Wickel-Beinkleid aus weißem Leinen sowie einem Paar langer Baumwollstrümpfe.

Auch weitere Gegenstände, die einst Kaiserin Elisabeth von Österreich (1837-1889) gehörten, kamen unter den Hammer. Hermann Historica hatte in der Vergangenheit immer wieder Kritik auf sich gezogen, weil dort regelmäßig Nazi-Andenken versteigert wurden - vor einigen Jahren auch die seidene Unterhose von Nazi-Verbrecher Hermann Göring für 3.000 Euro.