Gilching: BMW-Fahrerin (62) nach Unfallflucht mit über zwei Promille gefasst

Am Dienstagabend soll eine Frau mit mehr als zwei Promille gleich mehrere Autos angefahren haben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

2,38 Promille: Die Streife stellte den Führerschein der 62-Jährigen sicher und fuhr sie zur Blutentnahme in eine Gautinger Klinik. (Symbolbild)

Gilching - Alles begann damit, dass ein Anrufer der Polizei einen Pkw-Fahrer, der in Schlangenlinien auf der Brucker Straße in Gilching (Landkreis Starnberg) unterwegs sei, beobachtet habe. Am Ende der Geschichte war eine 62-jährige Frau ihren Führerschein los.

Nach Unfallflucht: Polizei entdeckt beschädigten BMW in Tiefgarage

Wie die Polizei weiter berichtet, habe der BMW am Dienstag gegen 17.30 Uhr nach Angaben des Mitteilers einen geparkten Fiat am Straßenrand touchiert und sei dann in eine nahegelegene Tiefgarage gefahren.

Eine Streife der Gautinger Polizei stieß dort auf einen beschädigten BMW, der exakt der Schadensbeschreibung des Anrufers entsprach - also Schleif- und Kratzspuren auf der linken Fahrzeugseite aufwies.

Halterin des BMW öffnet Polizeibeamten nicht die Tür

Auch an dem direkt neben dem BMW abgestellte Auto entdeckten die Beamten "frische Beschädigungen". Die Polizei weiter: "Aufgrund der Höhe und der Art der Beschädigung konnte davon ausgegangen werden, dass der unfallflüchtige Fahrer des BMW auch für die Beschädigungen an diesem Fahrzeug verantwortlich sein musste."

Als Halter des BMW machte die Polizei eine im nahegelegenen Haus wohnende 62-jährige Frau aus, die aber weder auf Klingeln noch auf Klopfen reagierte, so dass Staatsanwalt und Richter schließlich die Öffnung der Wohnung veranlassten.

2,38 Promille: Betrunkene BMW-Fahrerin beschädigt zwei Autos

Als der verständigte Schlüsseldienst seines Amtes walten wollte, öffnete die Frau die Wohnungstür: Konfrontiert mit dem Vorwurf des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erklärte die 62-Jährige, dass sie nichts davon mitbekommen habe.

Da die Beamten einen sehr deutlichen Alkoholgeruch bei ihr wahrnahmen, wurde die Frau einem Alkoholtest unterzogen. Das Ergebnis: 2,38 Promille. Die Streife stellte den Führerschein der 62-Jährigen sicher und fuhr sie zur Blutentnahme in eine Gautinger Klinik.

Wegen der Unfallflucht droht der Gilchingerin nicht nur eine empfindliche Geldstrafe, sondern auch ein längerer Entzug ihrer Fahrerlaubnis. Auch um eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) wird die 62-Jährige nicht herumkommen.

Zeugenaufruf der Polizei: Weitere eventuell geschädigte Fahrzeughalter, insbesondere der Halter eines türkisfarbenen Fiat 500, der gegen 17.30 Uhr in der Brucker Straße geparkt war, werden gebeten sich bei der Gautinger Polizei zu melden: Telefon 089-89313321.