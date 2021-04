Germering: Bub in Baum eingeklemmt - Passant leistet tolle Hilfe

Das Kind war beim Spielen abgerutscht und zwischen zwei Äste geraten. Die Feuerwehr konnte ihn befreien - und ein Passant leistete große Hilfe.

Der Junge war in einer Astgabel eingeklemmt.

Germering - Der Bub war am Nachmittag mit seiner Mutter auf dem Spielplatz an der Wittelsbacher Straße auf einen Baum geklettert. In rund zwei Metern Höhe rutschte er dann ab und blieb einen Meter weiter unten zwischen den zwei Stämmen des Baumes hängen. Sein Knie war eingeklemmt.

Als die Feuerwehr eintraf, stützte bereits ein Passant den Jungen. Zusammen mit der Mutter rieb er das Bein des Kindes mit Öl ein, doch das half nicht. Die Feuerwehr musste mit dem Hebekissen helfen. Damit gelang es, die beiden Äste auseinanderzudrücken.

Nach knapp fünf Minuten war das Kind befreit. Nach einer kurzen Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte er unverletzt seiner Mutter übergeben werden. "Wir möchten uns bei dem Passanten für die Hilfe bedanken. Der Junge war die ganze Zeit über sehr ruhig und hat die Aktion sehr tapfer durchgestanden", so die Feuerwehr.