Gemeinde Haar: 20-Jährige in Gronsdorf sexuell belästigt - Polizei sucht Zeugen

Gronsdorf - Am späten Samstagabend ist eine Frau in der Nähe des S-Bahnhofs in Gronsdorf - ein Ortsteil der Gemeinde Haar im östlichen Landkreis München - sexuell belästigt worden.

Gronsdorf: 20-Jährige wird von Unbekanntem verfolgt und sexuell belästigt

Wie die Polizei berichtet, war die 20-Jährige aus dem Landkreis München gegen 22.50 Uhr als Fußgängerin unterwegs, als sie bemerkte, dass sie von einem ihr unbekannten Mann verfolgt wurde.

Wenige Minuten später habe der Mann sie angesprochen. Nachdem sie ihm erklärt habe, dass sie keinen Kontakt wolle und weiterging, habe er sie von hinten angegriffen.

Frau wird sexuell belästigt und verletzt Unbekannten im Gesicht

Demnach hielt der Unbekannte die Frau fest und drückte sie gegen eine Hauswand. "Dabei führte er sexuelle Handlungen an der 20-Jährigen durch. Diese wehrte sich und schrie um Hilfe", berichtet die Polizei.

Den Angaben zufolge gelang es der 20-Jährigen, sich aus dem Griff zu befreien und den Mann mit einem Schlüssel im Gesicht zu verletzen. Deshalb ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete in Richtung S-Bahnhof.

Sexuelle Belästigung in Gronsdorf: Fahndung bleibt erfolglos

Die 20-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt, kurz danach alarmierte sie den Polizeinotruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief ohne den gewünschten Erfolg. Das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) ermittelt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, laut Polizei "südländisches/eher nordafrikanisches/arabisches Aussehen"; bekleidet mit einem grünen Parka mit Pelzkapuze, schwarzem Shirt und Jeans.

Sexualdelikt in Gronsdorf: Polizei sucht Zeugen

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Schneiderhofstraße/Herzogstandstraße/S-Bahnhof Gronsdorf/Bahnstraße/Drosselweg etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 15, Telefon 089/2910-0) oder an jede Polizeidienststelle.