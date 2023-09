Geld überwiesen: Betrüger bei München greift auf Laptop von 83-Jährigem zu

Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Mitarbeiter vom Deutschen Amt für Betrugsbekämpfung aus.

Schäftlarn - Als eine Bekannte dazu kam und misstrauisch wurde, war es bereits zu spät: Ein Betrüger konnte auf das Online-Bankkonto eines 83-Jährigen zugreifen und transferierte einen niedrigen vierstelligen Betrag auf ein

ausländisches Konto.

"Mitarbeiter vom Deutschen Amt für Betrugsbekämpfung" verschafft sich Zugriff auf Laptop

Wie die Polizei weiter berichtet, war der Mann in Schäftlarn im Landkreis München am Montag gegen 17 Uhr von einem bislang unbekannten Täter angerufen worden.

Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Mitarbeiter vom Deutschen Amt für Betrugsbekämpfung aus. Durch geschickte Gesprächsführung und einen in Aussicht gestellten Bitcoin-Gewinn gelang es ihm, auf dem Laptop des 83-Jährigen eine Software zu installieren. So hatte er Fernzugriff auf das Gerät respektive auf das Online-Bankkonto.

Als der 83-Jährige das Geld überwiesen hatte, kam eine Bekannte des Mannes hinzu, erkannte den Betrug und verständigte den Polizeinotruf 110. Das Kommissariat 122 (Cybercrime) ermittelt in dem Fall.