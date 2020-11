Gasgeruch sorgt für Einsatz in der Starnberger Innenstadt

In Starnberg ist es am Dienstagmorgen zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Der Grund: Gasgeruch.

Starnberg - Weil es auf einmal in der Maximilianstraße nach Gas roch, gab es am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Starnberg. Die Feuerwehr sperrte die Straße ab.

Neben Löschzügen der Feuerwehr waren auch zwei Zivilfahrzeuge der Polizei sowie uniformierte Beamte vor Ort. Rettungsfahrzeuge, die ebenfalls im Einsatz waren, standen ganz in der Nähe des Hauses am Starnberger Bahnhof, aus dem der Geruch wohl kam.

Nach rund 40 Minuten wurde die Straße wieder freigegeben. Weitere Informationen konnte der Einsatzleiter der Feuerwehr auf AZ-Nachfrage noch nicht geben.