Garching: Not-OP nach Sturz - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Eine Radlerin muss nach einem Unfall notoperiert werden. Ein Autofahrer hatte die Frau zuvor nach Hause gefahren – dieser Mann wird nun als dringender Zeuge gesucht. Denn was passiert ist, ist unklar.

Garching - Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Sonntag gegen Mittag eine 68-Jährige nach Hause gefahren hatte, nachdem diese mutmaßlich gestürzt war.

Wie die Beamten berichten, ging am Nachmittag bei der Polizei in Oberschleißheim die Mitteilung über eine 68-Jährige mit Wohnsitz in Garching ein, die soeben in ein Krankenhaus gebracht worden und notoperiert worden war.

Polizei sucht wichtigen Zeugen

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war die Dame als Fahrradfahrerin im Bereich Garching oder Garching-Hochbrück unterwegs, als sie im Zeitraum zwischen 13.15 Uhr und 13.58 Uhr zu Sturz kam – warum, ist unklar. Ein Mann mit einem VW-Bus brachte sie daraufhin zurück zu ihrem Wohnort. Nach gut einer Stunde klagte die Dame dann über Unwohlsein und wurde in die Klinik gebracht, wo sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen notoperiert wurde.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen – insbesondere der VW-Fahrer wird gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.