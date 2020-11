Fürstenfeldbruck: Führerschein weg - Fahranfänger fährt trotzdem und baut Unfall

Ein 19-Jähriger sitzt in Fürstenfeldbruch trotz Fahrverbots am Steuer und missachtet die Vorfahrt.

Fürstenfeldbruck - Ein 19-Jähriger hat am Freitagabend in Fürstenfeldbruck einen Unfall verusacht - und das, obwohl er eigentlich gar nicht am Steuer eines Autos hätte sitzen dürfen.

Der Münchner wollte mit seinem Ford die Wilhelm-Busch-Straße überqueren und missachte dabei die Vorfahrt einer 47-jährigen Mercedesfahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Autos.

Münchner ohne Führerschein baut Unfall

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass gegen den Münchner ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht. Er gab auch zu, seinen Führerschein bereits abgegeben zu haben. Neben der Vorfahrtsmissachtung kommt nun noch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein hinzu.