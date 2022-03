Freising: Ehepaar schwer verletzt in Haus entdeckt - Hintergründe offen

Die Polizei steht vor einem Rätsel. Weder eine Gewalttat noch ein Suizid sei derzeit ausgeschlossen. Weitere Details könnte es am Dienstag geben.

Freising - Ein Ehepaar ist am Montagmorgen schwer verletzt in seinem Einfamilienhaus in Freising gefunden worden. Was sich in dem Anwesen abspielte, sei offen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

Die Spurensicherung sei vor Ort. Weder eine Gewalttat noch ein Suizid sei ausgeschlossen. Die Hintergründe der Tat seien völlig unklar.

Freising: Was ist in dem Haus passiert?

Die Frau und der Mann mittleren Alters seien in ein Münchner Krankenhaus gebracht worden. Dem Vernehmen nach konnten sie zunächst nicht befragt werden.

Offen blieben zahlreiche Details, etwa, wer die beiden fand, welche Verletzungen sie haben und wie alt sie konkret sind. Diese werde es möglicherweise erst am Dienstag geben, hieß es bei der Polizei.