Frau stirbt bei Wohnhaus-Brand in Holzkirchen

Eine Frau ist bei einem Brand in Holzkirchen (Landkreis Miesbach) ums Leben gekommen.

Holzkirchen - Am Freitagmorgen war das Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus im Holzkirchner Ortsteil Föching gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Bewohner retteten sich selbst oder wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, bevor das Haus wegen der Flammen unbetretbar wurde.

Frau und Hund werden Opfer der Flammen

Von einer 45-jährigen Bewohnerin fehlte zunächst jede Spur. Im Zuge der Löscharbeiten wurden die Leiche einer weiblichen Person sowie eines Hundes in einer Wohnung im Obergeschoss aufgefunden. Für die Frau und das Tier kam leider jede Hilfe zu spät.

Die Identität der toten Frau steht zur Stunde noch nicht fest, es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass es sich um die 45-jährige Bewohnerin handelt.

Die Brandursache muss noch geklärt werden.