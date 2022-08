Flughafen München: Mann kracht mit Auto in Hotel am Flughafen

Ein vermutlich alkoholisierter Mann ist am Sonntagmorgen mit einem Auto in ein Hotel in der Nähe des Flughafens gefahren.

21. August 2022 - 09:20 Uhr | AZ/dpa

Polizei und Feuerwehr waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. (Symbolbild) © imago images/imagebroker