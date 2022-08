Küche in Flammen: Münchner Rentner-Ehepaar isst einfach weiter

In Neuperlach steht eine Küche in Flammen. Statt sich in Sicherheit zu bringen, bleiben die verwirrten Bewohner beim Essen in der Wohnung sitzen.

20. August 2022 - 18:05 Uhr | AZ

Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Neuperlach - Solch einen Anblick hat die Münchner Feuerwehr auch eher selten. Am Freitagabend rief ein aufmerksamer Anwohner eines Hochhauses in der Kafkastraße den Notruf. Wie die Feuerwehr berichtete, bemerkte der Mann gegen 17.30 Uhr den piependen Rauchwarnmelder aus einer Wohnung im zehnten Stock des Gebäudes und alarmierte die Einsatzzentrale. Anschließend versuchte er das Rentner-Ehepaar aus der Brandwohnung zu bergen, scheiterte damit jedoch. Küche brennt: Rentner-Paar bleibt beim Essen sitzen Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brandort eintrafen, drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus mehreren Fenstern der Wohnung nach draußen. Mit Atemschutz und C-Rohr ausgerüstet, verschaffte sich ein Stoßtrupp gewaltsam Zugang zur Brandwohnung. Dort traf er das sichtlich verwirrte Ehepaar in der total verrauchten Wohnung essend am Tisch sitzend vor, während in der Küche die Flammen loderten. Umgehend brachte ein Teil der Einsatzkräfte das Ehepaar ins Freie, wo es zunächst erstversorgt und anschließend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Münchner Klinik transportiert wurde. Nachdem der Küchenbrand gelöscht und das Gebäude auf eine Rauchausbreitung kontrolliert werden konnte, war der Einsatz nach anderthalb Stunden beendet. Brandursache noch unbekannt Durch die Flammen und die starke Rauchentwicklung ist die Wohnung derzeit unbewohnbar. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen.