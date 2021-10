Festnahme nach mutmaßlicher Großschlägerei in Grünwald

Die Polizei wird wegen einer größeren Schlägerei nach Grünwald gerufen. Ein 20-Jähriger soll zudem mit einem Messer bedroht worden sein.

Grünwald - In der Nacht zum Samstag ist die Polizei wegen einer größeren Schlägerei in Grünwald alarmiert worden. Doch am Einsatzort konnten die Beamten den Auslöser für die Reiberei zunächst nicht feststellen.

Nach Angaben der Polizei ging gegen 3.30 Uhr der Notruf in der Wache ein. Bei einer angeblichen Großschlägerei soll mindestens eine Person verletzt worden sein. Die Polizei rückte aus, entdeckte jedoch vor Ort keine Schlägerei. Lediglich ein 20-Jähriger wurde in einem Rettungswagen medizinisch versorgt.

Die Beamten trafen zwar weitere Personen an, die hätten sich jedoch nicht kooperativ gezeigt, berichtet die Polizei. Was war passiert?

Die Polizei geht davon aus, dass der 20-Jährige von einem unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen und anschließend mit einem Cuttermesser bedroht worden sei. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger konnte kurze Zeit später von den Beamten festgenommen werden. Der junge Mann wurde jedoch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 20-Jährige erlitt nach Polizeiangaben nur leichte Verletzungen.