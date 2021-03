Exhibitionist onaniert vor Kindergarten - Festnahme

Ein 37-jähriger Mann hat in der Nähe eines Kindergartens in Haar onaniert. Die Polizei konnte ihn noch vor Ort festnehmen.

Der Mann wurde ganz in der Nähe des Kindergartens festgenommen. (Symbolbild)

Haar - Widerlicher Vorfall in Haar: Ein Mann hat dort am Dienstagmittag in der Nähe eines Kindergartens onaniert. Ein Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei.

Mehrere Streifen machten sich auf den Weg zum Kindergarten, wo die Beamten den Mann immer noch antreffen konnte. Laut Polizei hatte der 37-Jährige dabei immer noch eine Hand im Geschlechtsbereich, während er den Spielplatz des Kindergartens im Blick hatte.

Mann wird Ermittlungsrichter vorgeführt

Die Polizei nahm ihn daraufhin fest, zudem bekam er eine Anzeige wegen einer exhibitionistischen Handlung. Anschließend wurde er der Haftanstalt des Münchner Polizeipräsidiums überstellt, im Laufe des Mittwochs wird er einem Ermittlungsrichter vorgeführt.