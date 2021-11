Erst die Polizei konnte sie stoppen: Seniorin bei Ladendiebstahl erwischt

Eine über 80-Jährige hat zunächst Kleidung in einem Geschäft geklaut. Als sie zur Rede gestellt wurde, reagierte sie aggressiv und uneinsichtig.

Unterföhring - Eine über 80-Jährige hatte bereits am 25. Oktober für reichlich Aufmerksamkeit gesorgt. Zunächst hielt sie sich gegen 17.30 Uhr in einem Modegeschäft auf, wo eine Verkäuferin bemerkte, dass die Frau eine Jeans in ihre Tasche steckte und den Laden dann ohne zu bezahlen verließ.

Die Angestellte verständigte andere Mitarbeiter, um die Ladendiebin zu verfolgen und zur Rede zu stellen. Diese reagierte daraufhin allerdings uneinsichtig und aggressiv, wie die Polizei mitteilt. Schließlich wollte sie mit ihrem Audi flüchten.

Zeugin muss zur Seite springen

Eine der Verkäuferinnen versuchte sie daran zu hindern, indem sie sich vor die Fahrertür stellte. Die Seniorin schubste sie weg, stieg in ihr Auto und fuhr davon. Die Zeugin musste zur Seite springen, um nicht vom Auto erfasst und verletzt zu werden.

Die alarmierte Polizei konnte die Täterin in der Nähe des Modeladens ausfindig machen und kontrollieren. Neben der Jeans fanden die Beamten ein weiteres Kleidungsstück in ihrem Besitz. Der Wert der geklauten Klamotten lag bei rund 200 Euro.

Die Frau wurde wegen eines räuberischen Diebstahls und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt. Nach der Anzeigenaufnahme wurde sie wieder entlassen. Das Kommissariat 61 hat hierzu die Ermittlungen übernommen.