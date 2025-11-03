AZ-Plus

Bundeswehr-Polizei-Schusswechsel: Ermittlung wegen versuchten Totschlags

Fehlkommunikation mit dramatischen Folgen: Bei einer Bundeswehrübung ruft ein Anwohner die Polizei, es kommt zu einem Schusswechsel. Jetzt liegt eine Anzeige vor.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 5  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Bei einer Bundeswehrübung kam es versehentlich zu einem Schusswechsel zwischen Polizei und Bundeswehr. (Archivbild)
Bei einer Bundeswehrübung kam es versehentlich zu einem Schusswechsel zwischen Polizei und Bundeswehr. (Archivbild) © Armin Weigel/dpa

Nach dem Schuss auf einen Soldaten bei einer Großübung der Bundeswehr in Bayern ermittelt die Staatsanwaltschaft Landshut unter anderem wegen versuchten Totschlags. Das Verfahren richte sich gegen drei Beschuldigte, nachdem eine entsprechende Anzeige eingegangen sei, sagte eine Sprecherin der Ermittlungsbehörde. Erstattet wurde die Anzeige laut Staatsanwaltschaft von zwei Anwälten. Sie richtete sich demnach gegen in den Schusswechsel involvierte Beamte.

Bei der Bundeswehr-Großübung "Marshal Power" war es in Erding am Abend des 22. Oktober zu einem Zwischenfall gekommen. Ein bewaffneter Bundeswehr-Angehöriger war von Anwohnern für eine Bedrohung gehalten worden – sie alarmierten die Polizei

Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann habe die Polizei daraufhin beim Feldjägerregiment der Bundeswehr nachgefragt, ob dies Teil der Bundeswehrübung sei, was zunächst verneint worden sei. Auch im Landkreis Erding war der Start des ersten Übungsszenarios der Bundeswehr erst für den 23. Oktober angekündigt gewesen. Deshalb sei die Polizei von einer echten Bedrohung ausgegangen, so Innenminister Herrmann.

Es kam zu einem Schusswechsel, bei dem ein Feldjäger leicht verletzt wurde. Nach dem Schusswechsel wurde die Übung vorübergehend unterbrochen. Die Bundeswehr will nach eigenen Aussagen bei künftigen Übungen besser vorbereitet sein.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
5 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Bongo vor einer Stunde / Bewertung:

    Antwort an Hannelore H.
    Schreibns doch ned so an Schmarrn zamma! Natürlich wußte man im „Ministerium“ Bescheid. Die Frage ist, wer trägt Schuld, dass die örtliche Polizeibehörde offensichtlich nichts wußte. Tage vorher wurde in verschiedenen Medien (Rundfunk und Zeitungen)mehrfach auf die bevorstehende Übung von Feldjägern und Polizei hingewiesen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • gubr vor einer Stunde / Bewertung:

    "Versuchter Totschlag" mag zwar hier die rechtlich korrekte Straftatbezeichnung sein, aber eigentlich ist sie regelrecht absurd. Die Polizisten haben ja nicht im Sinne einer Straftat geschossen, sondern weil ihnen falsche Informationen vorlagen. Sorry aber "Fahrlässige Körperverletzung" wäre für mich als Laie aktuell der sinnvollere Tatbestand. Eigentlich bräuchte es einen Startbestand "fahrlässige erhebliche Lebensgefährdung", den man auch in andern Bereichen wie dem Straßenverkehr einsetzen könnte.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • HiggsBoson vor 9 Stunden / Bewertung:

    In diesem speziellen Fall war ich zum ersten Mal froh, dass wir eine so "mäßig" ausgebildete Polizei haben. Wären die Beamten mit scharfer Munition im Training gewesen, wäre es sehr unglücklich ausgegangen. Letztendlich war es ein fast schon deutschlandtypisches Kommunikationsversagen, wo die linke Hand nicht wusste, was die Rechte macht. So braucht die Bundeswehr nicht von einer realistischen Chance im V-Fall träumen und so würde ich auch nicht zur Reseve verfügbar sein.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.