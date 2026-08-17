Der Weißbier-Pionier Werner Brombach wird von seiner Heimatstadt Erding würdig verabschiedet. Was geplant ist und wie Trauergäste und Einwohner zum Trauerzug durch die Innenstadt kommen.

Die große schwarze Brille war sein Markenzeichen. Werner Brombach hat Erdinger Weissbräu über Jahrzehnte großgemacht.

Niemand verkörperte Erdinger Weissbräu mehr als er: Mit 86 Jahren ist der "Bräu von Erding", Werner Brombach, gestorben. Am Mittwoch (19. August) wird es nun in Erding eine große Trauerfeier für den Weißbier-Pionier geben.

Neben einer öffentlichen Trauerfeier auf dem Brauereigelände wird ein Trauerzug durch die Innenstadt führen. Man rechnet mit vielen Besuchern und dementsprechend mit viel Verkehr: "Bereits zwischen 8 und 10 Uhr ist aufgrund der anreisenden Trauergäste insbesondere rund um die Brauerei (vor allem Franz-Brombach-Straße und Anton-Bruckner-Straße) mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen", teilt Erdinger Weissbräu am Montag mit.

Öffentliche Trauerfeier auf dem Brauereigelände

Folgender Ablauf ist zu Werner Brombachs Ehren geplant: Von 10 Uhr bis 12 Uhr findet die öffentliche Trauerfeier in der Franz-Brombach-Straße 1 statt. "Im Anschluss führt der gemeinsame Abschied in die Erdinger Innenstadt."

In Erding findet am 19. August ein würdiger Abschied für Werner Brombach statt. © Rosemarie Vielreicher

Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr sei hierfür ein öffentlicher Shuttle-Service vom Brauereigelände zum Schrannenplatz geplant. Gäste sollten diesen ausdrücklich nutzen, da in der Innenstadt nicht genügend Parkplätze verfügbar seien.

Trauerzug zum Friedhof

Gegen 13 Uhr beginnt der Trauerzug über die Lange Zeile in Richtung Friedhof St. Paul. "Alle Bürgerinnen und Bürger, die Werner Brombach auf diesem letzten Weg durch seine Heimatstadt begleiten möchten, sind herzlich eingeladen, sich dem Trauerzug anzuschließen."

Zum 85. Geburtstag am 29. Dezember 2024 kam auch Ministerpräsident Markus Söder (l.). © Felix Hörhager/dpa

Was man wissen muss: Die Lange Zeile sowie ihre Zufahrten werden von 12 Uhr bis 14 Uhr vollständig gesperrt. In den angrenzenden Straßen könne es kurzfristig ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Bierausschank auf dem Schrannenplatz

Auch nach der Beisetzung von Werner Brombach sollen die Trauergäste noch einmal zusammenkommen und seiner gedenken. Ab etwa 15 Uhr bis 17.30 Uhr wird auf dem Schrannenplatz Bier ausgeschenkt. Bei Erdinger ist man sicher, das sei "ganz im Sinne des Bräu von Erding".

Werner Brombach hatte einst, im Jahr 1975, Erdinger Weissbräu von seinem Vater Franz übernommen und das Unternehmen weltweit bekannt gemacht. Er steigerte nicht nur die Bierproduktion enorm (von 40.000 Hektoliter auf 1,5 Millionen Hektoliter im Jahr 2020), sondern konnte auch das Image des Weißbieres aufpolieren. Unter anderem engagierte er bekannte Botschafter wie Jürgen Klopp und zuletzt Thomas Müller.

Brombach starb am 8. August 2026 nach kurzer Krankheit im Alter von 86 Jahren. Er hinterlässt eine Tochter. Geschäftsführer von Erdinger Weissbräu ist Stefan Kreisz.