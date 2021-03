Ende eines Rosenkriegs? Haus in Geisenbrunn steht unter Wasser

Jemand hat in einem Haus in Geisenbrunn sämtliche Wasserhähne aufgedreht und die Abflüsse verstopft. Der Schaden beläuft sich auf 200.000 Euro.

Geisenbrunn - Schock für einen 53–Jährigen aus Geisenbrunn, als dieser am Sonntag nach Hause kam: Sein Haus war vom Keller bis zum Dachboden überflutet. Die Terrassentüre stand offen und alle Wasserhähne im Haus waren aufgedreht, die Abflüsse verstopft.

Ehe-Streitigkeiten könnten die Ursache sein

Er war seit Freitag nicht mehr dort gewesen. Wie sich herausstellte, so ein Polizeisprecher, könnte ein Rosenkrieg die Ursache sein. Der 53-Jährige und seine Frau stehen kurz vor der Scheidung. Hat die Noch-Ehefrau das Haus unter Wasser gesetzt? Als das Paar noch zusammen war, wohnten die Eheleute mit ihrem Sohn in dem Haus. Heute leben sie an unterschiedlichen Wohnorten, gemeinsames Eigentum ist nun stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr Geisenbrunn war mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Sowohl der Ehemann als auch seine Ex-Partnerin (45) werden als Beschuldigte bei der Germeringer Polizei geführt. Der Schaden beträgt rund 200.000 Euro.