Elf Autos ohne Luft in den Reifen: Polizei sucht linke SUV-Hasser von Haar

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag die Luft aus den Reifen mehrerer SUVs gelassen. Die Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Ein SUV (Sport Utility Vehicle) ist ein Auto, welches an das Erscheinungsbild von Geländewagen angelehnt ist (Symbolbild).

Haar - Zwischen Montagabend (21 Uhr) und Dienstagvormittag (9.45 Uhr) wurden an verschiedenen Orten in Haar Schäden an SUVs entdeckt und gemeldet. Denn: Luft wurde aus allen Reifen gelassen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In elf Autos fehlte Luft in den Reifen

An bislang bekannten elf Fahrzeugen wurde jeweils ein Hinweiszettel hinterlassen, welcher laut Polizei Rückschluss auf die verursachende Gruppierung gibt: "Es wird diesbezüglich von einem Delikt aus dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität (PMK) – links ausgegangen." Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro pro Pkw.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.