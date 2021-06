Drogen sichergestellt: Polizei löst Party in Kiesgrube auf

Feiern, bis die Polizei kommt: Mehrere illegale Partys und Treffen mit teils Hunderten Menschen hat die Polizei am Wochenende in Bayern aufgelöst. In Ebersberg fanden die Einsatzkräfte zahlreiche Drogen.

13. Juni 2021 - 13:38 Uhr | AZ/dpa

Ein Fahrzeug der Polizei ist im Einsatz. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa